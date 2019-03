5 números que marcam esta quinta-feira

270 mil atendimentos

A Loja do Munícipe do Funchal atingiu os 270 mil atendimentos em dois anos. A loja conta com 15 postos ao dispor do cidadão e reúne diversos serviços da autarquia.

5 estreias

Por ser quinta-feira, os cinemas reservaram mais uma série de estreias, Nas salas madeirenses são cinco os filmes que ganham espaço. ‘Dumbo’, ‘Kursk’, ‘Captive State – Cercados’, ‘Destino: Casamento’ e ‘Tripla Ameaça’ prometem muitas emoções fortes nas salas de grande ecrã.

410 inscritos

O Fórum ‘Os Madeirenses no Futuro’, que decorre amanhã, no Centro de Congressos do Casino da Madeira conta com 410 inscritos. Esta é uma iniciativa da Secretaria Regional da Educação, em parceria com o DIÁRIO, que pela primeira vez irá debater de forma pública, ampla e transversal as consequências e os cenários possíveis da realidade que é a baixa demografia da Madeira.

446.250 euros

O Governo Regional vai conceder 446.250 euros ao Município de Câmara de Lobos para a obra de ‘Repavimentação da Estrada Padre António Silvino de Andrade - Quinta Grande’, a ser executada em 2019.

40 euros

É o valor máximo dos passes sociais que começaram a ser vendidos, esta quinta-feira, e que geraram grandes filas na loja da Horários do Funchal, no Anadia.