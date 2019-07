5 números desta quinta-feira, 18 de Julho

2.993 manuais escolares

O Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira (ABM) dispõe de 2.993 manuais escolares de todos os graus de ensino para empréstimo. A listagem está disponível no site do ABM.

43 mil pessoas

O sistema de telegestão que a CMF vai instalar para controlar, e detectar, perdas de água, será implementa, numa 1.º fase, nas freguesias de São Martinho, Santo António e São Roque – que abrangem cerca de 43 mil pessoas

Três testes

O Plano de Contingência do Aeroporto da Madeira já teve três ou quatro testes, através dos quais se fizeram as primeiras experiências sobre a operacionalidade da plataforma InMadeira

90% em 15 anos

O movimento de passageiros do Porto do Funchal cresceu 90% em 15 anos, entre 2004 e 2018, disse o vice-presidente do Governo Regional na festa de aniversário do Porto do Funchal

2.700 utentes

A rede de ginásios municipais no Funchal abrange 2.700 utentes, sobretudo mais velhos, disse o presidente da CMF