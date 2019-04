47% sem médico de família no Funchal

Bom dia ilustres leitoras e leitores. Nesta edição do DIÁRIO de quinta-feira saiba que 47% dos residentes no Funchal estão sem médico de família.

O tema que faz manchete no nosso matutino dá conta que apenas nos concelhos do Porto Moniz e de São Vicente todos os utentes têm médico de família. Ainda no campo da Saúde, noticiamos que as doenças transmitidas por vectores motivam debate.

Como grande mancha fotográfico, o DIÁRIO esclarece que falta transporte aéreo na Madeira. O destino enfrenta novo constrangimento dado que a Jet2.com vai retirar 15 mil lugares na operação entre Reino Unido e a Região e as compensações esbarram nas altas taxas de ocupação dos aviões que fazem disparar tarifas.

Já na área do entretenimento, Ludmilla, a badalada cantora brasileira vem ecoar pelo vale de São Vicente o tema ‘Cheguei’. A artista actua nas festas do concelho nortenho a 23 de Agosto.

‘Misericórdia de Machico expulsa ex-provedor’ e ‘Há quem tenha que pagar 80 euros pelo passe’ são as restantes chamadas de primeira capa.

Tenha uma boa quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.