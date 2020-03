429 pessoas em quarentena na Madeira

Um total de 429 pessoas encontram-se em vigilância activa na Madeira na sequência da pandemia do novo coronavírus, de acordo com a informação prestada pela vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, na conferência de imprensa de balanço, realizada esta noite.

Entre este número encontram-se 147 indivíduos que tiveram contacto directo com casos confirmados com o covid-19, dos quais 19 são profissionais de saúde que contactaram com pessoas infectadas ou são provenientes de zonas de contaminação activa.

Nesta conferência de imprensa, onde se ficou a saber que a Região tem agora nove casos positivos confirmados, mais um que aguarda resultado laboratorial no Laboratório Regional do SESARAM, Entre os casos que acusaram positivo - todos em situação estável, oito encontram-se internados na unidade de isolamento dedicada ao covid-19, enquanto outro foi encaminhado para o seu domicílio, onde permanecerá em isolamento.

Refira-se que cinco destes doentes que acusaram positivo são mulheres, enquanto os restantes quatro são homens. Em relação à proveniência, quatro são holandeses e cinco madeirenses que contraíram a doença fora da Madeira.

No que concerne a casos suspeitos, num total de 69 análises efectuadas, 59 deram negativo.

Em vigilância passiva estão, nesta altura, 1.409 indivíduos, que são acompanhados à distância pelas autoridades de saúde.

Finlamente, no que diz respeito à linha SRS24, hoje foram registadas 74 chamadas, contabilizando-se até ao momento 3.328 desses contactos telefónicos.