4 milhões aumentam tensão entre EEM e CMF

A Empresa de Electricidade da Madeira colocou mais um processo contra o município do Funchal no Tribunal Administrativo, para impugnar a cobrança de direitos de passagem da rede eléctrica. A autarquia acusa, por seu turno o Governo Regional de manobrar empresa pública para promover um “garrote financeiro” à cidade. Esta é a notícia que faz a manchete do DIÁRIO deste domingo, numa edição em que revelamos que as ‘Aulas vão começar mais cedo’. A medida vai abranger os estudantes do 1.º ao 3.º ciclos no próximo ano lectivo, que será mais longo. O secretário da Educação diz que haverá uma diminuição de alunos por turma e que os horários vão ser desfasados. Uma entrevista para ler nas páginas 24 e 25.

Neste domingo revelamos-lhe também que o Plano Estratégico para a Economia vai estar pronto em Janeiro de 2021. O Governo Regional vai estudar a fundo tecido económico e preparar a Madeira para o próximo ciclo de fundos comunitários. Já o deputado do PS, Paulo Cafôfo defende um ‘Plano Marshall’ para a Região e desafia o Governo Regional a convidar independentes para mudar o modelo económico.

‘Porto Santo como destino de eleição’ é outras das chamadas à nossa primeira página. Muitos madeirenses vão optar pela ‘ilha dourada’, mas é um facto que as famílias perderam poder de compra. O navio ‘Deutschland’ reabre Porto do Funchal quase cinco meses depois.

Tenha um bom domingo e boas leituras.