3ª Conferência Internacional em Integridade Estrutural começa a 2 de Setembro no Funchal

Entre os dias 2 e 4 de Setembro, irá realizar-se a ‘3rd International Conference on Structural Integrity (ICSI2019)’, que terá lugar Hotel Pestana Casino Park, no Funchal.

Esta conferência internacional reúne cerca de 200 participantes, oriundos de 31 países, que irão abordar temas como durabilidade, monitorização da integridade estrutural, materiais compósitos ‘verdes’ e reciclados, e biomecânica.

A iniciativa resulta de colaboração entre a Universidade da Madeira (UMa) e o INEGI - Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial, com o apoio do Governo Regional da Madeira, da Câmara Municipal do Funchal e de diversas entidades privadas.

A sessão de abertura do ICSI2019 terá lugar no dia 2 de Setembro, peças 09 horas, com a presença do secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, da Vice-Reitora da UMa, Elsa Fernandes, e do Chairman da organização, Pedro Moreira.

Os interessados em obter mais informações, podem fazê-lo em www.icsi.pt.