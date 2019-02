3.º Campeonato Regional de Jogos Matemático disputa-se amanhã na Ribeira Brava

O Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, amanhã, 22 de Fevereiro, pelas 15h30, na Final do 3.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos [3CRJM], que terá lugar no Pavilhão Gimnodesportivo Luís Mendes, na Ribeira Brava, entre as 9 e as 16 horas.

Esta Final contará com a participação de 252 alunos (188 do 1.º ciclo e 64 do 2.º ciclo) e 86 professores da Região Autónoma da Madeira (RAM) e integra-se no ‘Campeonato Regional de Jogos Matemáticos’, projecto tutelado pela Secretaria Regional de Educação, através da Direcção Regional de Educação.

Os três alunos vencedores do 1.º ciclo nos jogos ‘Semáforo’, ‘Gatos & Cães’ e ‘Rastros’ e os três alunos vencedores do 2.º ciclo nos jogos ‘Gatos & Cães’, ‘Rastros’ e ‘Produto’ representarão a RAM na Final do 15.º Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos que terá lugar no próximo dia 29 de Março na Maia – Porto.

A Final do 3.º Campeonato Regional de Jogos Matemáticos é o culminar de todo o trabalho desenvolvido em cada escola, constituindo-se como uma forma de promover o desenvolvimento de competências matemáticas, nomeadamente, ao nível da concentração na dinâmica de um jogo de tabuleiro, na visualização de sequências de jogadas (previsão de uma sequência de acções) e na ponderação e na avaliação de alternativas baseadas em processos de decisão (“pensar primeiro, agir depois”).

O Campeonato Regional de Jogos Matemáticos surge da promoção a nível nacional do Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos, o qual tem como entidades promotoras a Ludus, a Associação de Professores de Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Ciência Viva. Conta também com a colaboração da Câmara Municipal da Ribeira Brava, da Câmara Municipal da Ponta do Sol, da Escola Básica e Secundária (EBS) Padre Manuel Álvares, da EBS da Ponta do Sol, da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves de Andrade, do Clube “Costura Criativa” da EBS da Ponta do Sol, bem como de alguns patrocinadores, como a Contrakapa, Leya (Gailivro e Texto), Mundo da Esperança, Imaginarium, Fnac, MacoBrava, Restaurante Encumeada, LuduScience, EquipVending e Continente – Modelo.