250 crianças enfeitam a árvore de Natal no Jardim Municipal

250 crianças envolveram-se esta manhã na actividade ‘Vamos Enfeitar a Árvore de Natal’, que decorreu no Jardim Municipal do Funchal, integrado na programação das Festas de Natal e Fim do Ano 2018, do Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

Ao longo de dois dias, 12 e 13 de Dezembro, as crianças participaram na decoração de cada uma das árvores, em exposição no Jardim Municipal, até ao próximo dia 6 de Janeiro de 2019. A festa e a animação foram garantidas pelo Grupo de Teatro ‘Bolo do Caco’ e através da participação do Centro Comunitário do Funchal ‘Garouta do Calhau’.

Satisfeita com mais esta actividade, a directora regional do Turismo, Dorita Mendonça, sublinhou “a importância do envolvimento dos mais novos neste cartaz” e enalteceu a colaboração da comunidade educativa na realização deste programa, “numa adesão que chegou, este ano, às crianças de sete dos 11 concelhos da Região”.

Referindo-se aos trabalhos decorativos que, a partir de agora, embelezam, ainda mais, este Jardim e atendendo à criatividade dos mesmos, Dorita Mendonça deixa o apelo para que “todos façam uma visita às árvores que estarão expostas até Janeiro, precisamente para que este trabalho venha a ser ainda mais valorizado e incentivado, numa acção que certamente terá continuidade nas próximas edições das Festas de Natal e Fim do Ano da Madeira”.