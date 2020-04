249 alunos carenciados de Santa Cruz precisam de ajuda alimentar

A Câmara Municipal de Santa Cruz já fez o levantamento do número de alunos que estão a passar carências alimentares decorrentes do fecho das cantinas escolares no âmbito das medidas de contenção da Covid-19, tendo sinalizado 249 alunos de diferentes estabelecimentos de ensino do concelho.

Face a este cenário, a Autarquia liderada por Filipe Sousa, já fez chegar os dados à Secretaria Regional da Educação, com a proposta para que aquele organismo governamental “reabra uma das cantinas escolares do concelho, reactivando os procedimentos já existentes e garantindo assim o acesso à alimentação por parte das crianças provenientes de agregados familiares mais pobres”.

A proposta passa pela confecção dos alimentos na cantina, ficando a cargo da Câmara Municipal de Santa Cruz a entrega destas refeições ao domicílio.

No ofício enviado hoje à secretaria de Jorge Carvalho, é referido que a junção de esforços entre a autarquia e o Governo Regional “viabilizaria uma medida de grande alcance social e a satisfação de uma necessidade premente das nossas crianças”, salienta a Câmara de Santa Cruz.