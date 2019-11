1500 pessoas visitaram mostra de ‘Ciência no Mercado’

Cerca de 1500 pessoas visitaram, na passada sexta-feira (dia 22 de Novembro), a ‘Ciência no Mercado’, a maior mostra anual de Ciência e Tecnologia da Região, organizada pela ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação.

Esta quinta edição do evento contou com 23 entidades regionais e com um programa com 27 experiências e demonstrações científicas, educativas e lúdicas, de acesso gratuito, que deram a conhecer o que se faz de melhor se faz na Região nesta área.

Quem passou na Praça do Peixe do Mercado dos Lavradores na passada sexta-feira, nas habituais bancas de venda de peixe encontrou, entre outros equipamentos e actividades, robôs, microcâmaras, bóias derivantes, impressoras 3D, ervas aromáticas, plantas autóctones, insectos e soluções químicas.

Este ano, o evento contou com algumas novidades, entre elas, a instalação de um planetário móvel, que atraiu público de diversas idades, e outras, já habituais, como as provas sensoriais de base científica e as exibições de robótica.

O tema escolhido para o passaporte do visitante do evento foi a tabela periódica, uma das ferramentas mais importantes da ciência e que está a celebrar 150 anos este ano, tendo inclusivamente 2019 sido proposto pela UNESCO como o Ano Internacional da Tabela Periódica dos Elementos Químicos

O tema do desenvolvimento sustentável foi outra temática que serviu de mote a várias actividades.