14 anos depois da morte de João Paulo II

Há 14 anos, morreu o Papa João Paulo II, aos 84 anos de idade, e ao fim de quase 27 anos de pontificado. O Santo padre faleceu pelas 21h37 (hora local, 20h37 em Lisboa), no Vaticano.

O DIÁRIO de 2 de Abril de 2005 dava conta de uma morte já esperada, mas dolorosa. Segundo os médicos que acompanhavam o Santo Padre, esse viveu momentos de muita dor e agonia até ao momento da morte.

“Choque séptico com colapso cardiocirculatório devido a uma infecção urinária que já havia sido detectada”, causa de morte apontada, segundo um relatório detalhado sobre a sua agonia e morte, realizado pelos Vaticano.

Durante a última semana de vida, alimentou-se com a ajuda de uma sonda nasal. Os médicos referiram ainda que os problemas quanto ingestão de alimentos e a insuficiência respiratória eram consequências da doença de Parkinson.

Karol Woytila (assim se chamava antes de ser ordenado Papa) foi eleito a 16 de outubro de 1978 e fez, no decurso de quase 27 anos de pontificado, o terceiro e mais longo pontificado da história da Igreja Católica. Realizou mais viagens, mais canonizações e mais beatificações do que qualquer outro antecessor.

João Paulo II procedeu a mais canonizações (488) e beatificações (1.345) da história da Igreja Católica.

Proclamado ‘Santo’ pelo povo

No dia da morte do Papa, milhares de fiéis se encontravam reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, a rezar.

Durante o funeral, a 8 de abril, foi canonizado pelo povo com gritos de ‘santo subito’ (santo já), palavras que surgiram também em vários cartazes. O Papa foi oficialmente proclamado ‘Santo’ a 27 de abril de 2014.