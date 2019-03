118 alunos da Apel plantaram árvores e receberam elogios de Susana Prada

No âmbito do Dia Internacional das Florestas, a Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, a Secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais acompanhou esta tarde, uma acção de plantação de árvores nas Serras de Santo António que contou com a participação de 118 alunos da APEL.

Susana Prada mostrou-se satisfeita pela motivação e empenho destes jovens na luta contra o aquecimento global e pelo empenho nas acções de reflorestação em curso, essenciais para diminuir o aquecimento global, o risco de aluvião e aumentar as reservas de água tão necessárias.

Os 118 alunos plantaram 118 árvores em alusão aos 118 elementos que compõem a tabela periódica e propõem-se a retirar 2,5 toneladas/ano de dióxido de carbono da atmosfera.

Para além de sensibilizar para a importância da recuperação de um coberto vegetal indígena, nomeadamente no combate à erosão e no melhoramento das condições de aproveitamento e armazenamento da água da chuva, esta iniciativa comemorativa conjunta pretendeu destacar o papel fundamental das árvores na fixação do Carbono (CO2 atmosférico), alertando a comunidade, em especial os jovens, para a influência da vegetação na diminuição da concentração de dióxido de carbono na atmosfera.