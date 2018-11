1,6 milhões para sistema agroflorestal da Estação Zootécnica

A AFAVIAS ganhou a empreitada de Instalação de Sistema Agroflorestal na Estação Zootécnica da Madeira, uma obra com um período de execução de 305 dias, sob a alçada da Secretaria Regional da Aricultura e Pescas.

O valor da empreitada está estimado em pouco mais do que 1,3 milhões de euros, aos quais é acrescido o IVA à taxa de 22% no valor de 296 mil euros.

Recorde-se que a Estação Zootécnica, que fica na Santa, no Porto Moniz, estava a perder cada vez mais importância ao longo das últimas décadas. O local, que já foi considerado um ex-libris da pecuária regional, não conhecia investimento há vários anos.

No orçamento regional deste ano foram inscritos cerca de um milhão de euros para a revitalização do espaço. Em Março de 2018, o Governo Regional aprovou a candidatura ao PRODERAM (Programa de Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira) com vista à recuperação e reformulação completa da Estação Zootécnica, um espaço com 37 hectares, junto ao local onde tradicionalmente é realizada a Feira Agropecuária do Porto Moniz.

Nesse mês, o secretário regional da Agricultura e Pescas fez saber que depois de revitalizado, o espaço vai ganhar um novo nome, mas Humberto Vasconcelos só o revela na inauguração.

Ao concurso público, além da AFAVIAS, concorreram as empresas JRS Construções Lda., Nascimento & Nascimento, RIM Engenharia e Construções SA, Máxima Dinâmica, ETERMAR, Tencovia, Touareg e Socicorreia.