SRB-2vs POR-4

Acontece. Mas quem não souber o significado de inadmissível, ficou a saber quando viu como no jogo, entre a Sérvia e Portugal, e com a equipa lusa já a ganhar por 2-0, consentiu o golo da Sérvia que reduziu a desvantagem. Com um resultado assim soaram os alarmes nacionais via TV. Quem não souber o que é, sorte e azar, foi ter visto como é que a Sérvia após dominar a 1ª parte e ter as melhores oportunidades de se colocar na frente do marcador, chegou ao intervalo a perder. Com um golo fora de jogo marcado por Cristiano, o jogo parecia estar resolvido a favor das Quinas, mas a Sérvia ainda voltou a fazer tremer o conjunto liderado pelo Santos, portador de terço milagroso no bolso. Se um árbitro português consentisse por cá, ou validasse o golo ferido de ilegalidade de Ronaldo, seria crucificado até ao tutano. Mas a Selecção Lusa, tinha o melhor jogador em campo e chama-se, Bernardo Silva, que matou o jogo ao concretizar uma bela exibição e o golo do descanso e arrumar de vez a equipa que jogava em casa, num caldeirão meio adormecido e com a crença diminuída. O futebol tem destas coisas, vá-se lá perceber depois os comentadores, que consegue ver o que mais ninguém vê!

Joaquim A. Moura