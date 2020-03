Que tristeza!!

Todas estas cenas à volta da Saúde que os madeirenses foram obrigados a suportar mais não são do que a prova mais que evidente do que tem sido esta correria aos tachos por parte desta coligação de Governo. Era preciso imolar na praça publica uma voz que passados 8/12 anos mais chamou a atenção para as graves lacunas que existiam e existem no SESARAM? Óbvio que o PSD deve ter adorado esta autêntica caça ao homem ( é bem verdade que a vingança se serve fria ... ) e o CDS a se fazer de morto para não perder o tacho nem afligir o parceiro de coligação não vão eles esgotar a paciência ... E ainda ontem, horas antes da demissão do Director Clinico ter se demitido ouvíamos o ainda líder do defunto CDS a dizer com o seu ar de moralista (se me é permitido Sr. Dr. tente não espetar a língua para fora da boca quando fala) que o Governo “sabiamente” iria resolver... Oh Homem tenha vergonha da figura que anda a fazer. Já não lhe chega o banho que os madeirenses lhe pregaram nas eleições e ainda se atreve a ter declarações destas!? Ainda por cima depois daquelas referentes ao Bastonário... Se os madeirenses já o tinham ignorado nas eleições prevejo que o futuro ainda seja muito pior. Os madeirenses merecem num sector que aflige-nos a todos que a política tente cada vez menos estragar o que de bom ainda existe. Já vamos para a 3.ª escolha para Director Clínico e o Secretário Regional continua o mesmo ... Será que não se consegue perceber ou não se quer ver que o problema também passa por aí?!

Jacinto Silva