Em palavras reproduzidas pelo Diário o sr. Marco Freitas dá a entender que o seu clube vai recorrer a instâncias internacionais, talvez a UEFA e a FIFA quiçá a ONU, para impedir que o futsal do Marítimo faça jogar na equipa B jogadores habitualmente da equipa A. Não conheço pessoalmente o sr. Marco mas se não se importa deixo aqui dois conselhos: nesse tal recurso não mencione que o seu clube tem sido useiro e vezeiro ao longo dos tempos em colocar jogadores da A na B e vice-versa nas equipas de futebol jovem, nem as expulsões que tem no seu currículo de treinador, sobretudo daquela vez que esteve para ser irradiado por ‘cumprimentar’ um árbitro. Quanto ao campeonato da Madeira o sr. Marco não se esqueça do Canicense que é o líder.

J.P.V. Freitas