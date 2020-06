“Eu sou capaz!” - É um termo tão simples quanto agregador de objectivos, porque consegue motivar qualquer Ser Humano no sentido de se aplicar com todas as respectivas forças e qualidades, com uma única finalidade, superar todos os obstáculos para atingir as metas a que se propõe.

Em relação ao GLORIOSO MARÍTIMO - que atravessa um período preocupante e que pode passar a dramático - este slogan recomenda-se a Todas as Forças Vivas desta Centenária Colectividade.

Para que não cheque à situação antes referida é necessário averbar no mínimo 4 pontos nos próximos - Gil Vicente em casa no dia 15/06 e Portimonense fora logo de seguida - 2 jogos.

Cada Sócio, cada Director, cada Elemento da Equipa Técnica e Clínica e sobretudo cada Jogador, devem interiorizar este simples mas determinante slogan, para que no final da Época, individualmente possa afirmar: “Eu fui capaz!”

Sempre MARÍTIMO!