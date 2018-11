Cidade e a Serra

Em relação à plantação de espécies endémicas em Zona de Urzal de Altitude, muito bem.

Fazer disso uma grande bandeira, e vir para a comunicação social explicar os nevoeiros e as “gotículas de precipitação”, é “Bla Bla” de citadino para citadino....quem anda lá cima todos os dias sabe muito bem disso.

Um programa sério, de limpeza e replantação, faz se no interior dos Maciços Montanhosos e no Paul da Serra. Não à beira da estrada onde o funchalense de fim-de-semana passa. Aconselhava a que se passasse mais tempo a observar e aprender no terreno. Ter ideias “mágicas”, dentro de um gabinete, e levar as câmaras de filmar à serra uma vez por semana, não presta. Não são as eleições que se avizinham que vão salvar a Serra.