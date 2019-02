Região com nova empresa para produção de canábis

Bom dia caro leitor.

A Região tem nova empresa para produção de canábis. A notícia faz manchete na edição deste sábado, 9 de Fevereiro, no DIÁRIO de Notícias.

‘Pétalas do Progresso’, com ligação ao dono do edifício onde funciona o Atalaia Living Care, foi registada a 24 de Janeiro e tem sede num apartamento da Ajuda. Trata-se da segunda unidade do género que quer operar no mercado para fins terapêuticos. A reportagem do jornalista Miguel Fernandes Luís pode ser lida na página 3 deste Diário.

Rita Peixe, a mulher que estava desaparecida deste a manhã de segunda-feira, no Funchal, foi encontrada viva por um casal de estrangeiros, no Ribeiro Frio, quatro dias após o seu desaparecimento. Estava desorientada. A notícia pode ser lida na página 12 do seu matutino.

Saiba ainda nesta edição que dois empresários ligados à exploração do balão panorâmico do Funchal foram condenados por desviarem verbas destinadas à Segurança Social, que o PSD-M está na estrada com cartazes para mostrar obras e que há um novo gigante dos mares que se estreia a 17 de Fevereiro no Funchal.

