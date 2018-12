Marcelo e Cafôfo juntos no Mercado dos Lavradores

O jantar comemorativo do 85.º aniversário do Rotary Club do Funchal só acontece dentro de uma hora, mas enquanto não é servido, o presidente da Câmara Municipal do Funchal convidou o Presidente da República para ver o que de mais de genuíno os madeirenses têm para oferecer nesta quadra natalícia, sobretudo para assistir a toda a dinâmica que o Mercado dos Lavradores regista. Uma passagem que curiosamente não estava na agenda da visita à Região, no entanto o Chefe de Estado não terá hesitado à sugestão do edil.

O Mercado dos Lavradores é apenas o ponto de encontro entre Paulo Cafôfo e Marcelo Rebelo de Sousa, mas é muito provável que o Chefe de Estado aceite o desafio do autarca funchalense e passeie a seu lado pela baixa da capital, seguindo rumo até à Placa Central, um momento que servirá para que ambos possam estar em contacto directo com os populares.

Recorde-se que esta noite, no Hotel Meliã, decorre o evento dos rotários, uma iniciativa que traz propositadamente Marcelo Rebelo de Sousa à Madeira. A sétima visita à Região, após a sua tomada de posse, há dois anos.

No jantar do Rotary no Funchal, com fins solidários, pretende ser igualmente uma homenagem a todos aqueles que deram o seu contributo aos mais desfavorecidos, uma ocasião para que diversas entidades, designadamente o Representante da República e o presidente do Governo Regional, duas figuras que têm a sua presença garantida, possam enaltecer os bons ofícios desta instituição.