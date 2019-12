Assembleia Municipal de São Vicente reúne pela primeira vez fora da Câmara

Amanhã é um dia histórico. Pela primeira vez uma sessão da Assembleia Municipal de São Vicente será fora dos Paços do Concelho. O momento será presidido por Aires Santos. A reunião acontecerá amanhã pelas 16h30 no edifício da Casa do Povo da Boaventura.

Na agenda de trabalhos constam quatro pontos de discussão estando igualmente previsto o período antes da ordem do dia, no entanto destaque vai para a aprovação de dados referentes à implementação do regulamento geral de protecção de dados, um procedimento que está sendo desencadeado pela Associação de Municípios.

Também nesta reunião os deputados vão analisar e votar a proposta de Orçamento Municipal, recorde-se de 7,3 milhões de euros, para o ano económico e financeiro de 2020.

Ao DIÁRIO, Aires Santos explicou que esta decisão de descentralização partiu da Mesa a que preside acrescentando que há algum tempo a esta parte que tinha como objectivo levar os trabalhos da Assembleia para outras freguesias tanto mais que assiste a um desinteresse dos munícipes vicentinos em assistir às reuniões : “As Assembleias são pouco participativas. Espero que as pessoas participem e levem os seus problemas no local que deve ser”.

O objectivo do autarca passa por levar às restantes freguesias outras sessões dando um cariz mais democrático e abrangente, adiantou.