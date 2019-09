Vukovic no lugar de Bambock num ‘onze’ do Marítimo sem surpresas

Já são conhecidos os ‘onzes’ iniciais de Marítimo e Belenenses SAD, conjuntos que se defrontam esta tarde (16 horas) no reduto dos verde-rubros, em jogo a contar para a 5.ª jornada da I Liga de futebol.

Ora, para esta partida, o técnico dos maritimistas, Nuno Manta Santos, procedeu a uma única alteração no escalonamento insular face à última partida realizada em Paços de Ferreira e colocou o croata Vukovic no lugar de Bambock, dado que o francês cumpre castigo nesta jornada após a expulsão na Capital do Móvel.

Eis o ‘onze’ do Marítimo: Charles, Nanu, Zainadine, Kerkez e Ruben Ferreira; René Santos, Vukovic, Edgar Costa e Marcelinho; Daizen Maeda e Rodrigo Pinho.