Sporting empata com St. Gallen no fim do estágio na Suíça

O Sporting empatou hoje a dois golos em casa dos suíços do St. Gallen, no segundo e último encontro de preparação da equipa da I Liga portuguesa de futebol durante o estágio na Suíça.

Após a derrota com o FC Rapperswil-Jona (3-1), do terceiro escalão da Suíça, os ‘leões’ chegaram a uma vantagem de 2-0, com golos de Bruno Fernandes (02 minutos) e Wendel (25), mas a equipa da principal liga helvética chegou ao empate por Dereck Kutesa (43) e Silvan Hefti (52).

O próximo encontro de preparação do Sporting é com os belgas do Club Brugge, a 19 de julho, cinco dias antes de defrontarem os ingleses do Liverpool, campeões europeus, fechando a pré-temporada frente ao Valência, no Troféu Cinco Violinos, a 28.