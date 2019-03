Selecionador da Sérvia quer parar Ronaldo

O selecionador da Sérvia, Mladen Krstajic, afirmou ontem que Portugal é a melhor equipa europeia da atualidade e admitiu que a sua estratégia passa por parar Cristiano Ronaldo, na segunda jornada do grupo B do Euro2020 de futebol.

“É muito difícil analisar uma grande estrela como Ronaldo. Vamos tentar parar o jogo dele. Falamos do melhor jogador do mundo e isso diz tudo”, afirmou Mladen Krstajic.

O selecionador sérvio falava aos jornalistas, no Estádio da Luz, em Lisboa, na conferência de imprensa de antevisão do embate da segunda jornada do grupo B, agendado para esta segunda-feira.

“Portugal é a equipa número 1 da Europa. É uma equipa com muita qualidade. Vimos o jogo com a Ucrânia e Portugal mostrou essa qualidade, apesar do empate. Mas, não temos medo. Sabemos da nossa qualidade e sabemos o que temos de fazer”, referiu o técnico de 45 anos.

O antigo defesa-central acrescentou que, nos últimos dias, o trabalho da sua seleção passou sobretudo pela recuperação física dos jogadores, depois de um “amigável duro com a Alemanha (1-1)”, e lembrou que jogadores como Kolarov, Fejsa (do Benfica) e Kostic vão estar ausentes no Estádio da Luz.

“Uma coisa é certa, vamos dar tudo e estamos à espera de um jogo de grande qualidade”, disse.

Na mesma conferência de imprensa, o avançado Dusan Tadic, que vai ser o capitão da Sérvia frente a Portugal, afirmou que quer “criar problemas” à seleção lusa e assumiu que espera sair de Lisboa com um bom resultado.

“Vai ser o jogo mais difícil fora de casa que vamos ter nesta qualificação. Queremos um bom resultado. Portugal é campeão europeu, mas temos confiança nas nossas qualidades”, disse o jogador do Ajax, de 30 anos.

O grupo B, composto por cinco equipas, é para já liderado pelo Luxemburgo, com três pontos, após a vitória sobre a Lituânia (2-1), enquanto Portugal e Ucrânia seguem com um, à frente de Sérvia, que ainda não se estreou, e dos lituanos.

Os dois primeiros classificados têm acesso direto à fase final do Euro2020, que pela primeira vez vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

A partida está agendada para as 19h45 e será dirigida pelo polaco Szymon Marciniak.