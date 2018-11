Salvio fora dos convocados do Benfica para deslocação a Tondela

O argentino Eduardo Salvio ficou fora dos convocados do Benfica para a deslocação a casa do Tondela, em jogo da 10.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Salvio lesionou-se na partida com o Ajax (1-1), da Liga dos Campeões, e não recuperou, falhando a deslocação a Tondela devido a uma entorse no tornozelo esquerdo.

Apesar de também ter saído lesionado do encontro com os holandeses, o avançado brasileiro Jonas integra os convocados de Rui Vitória, que apenas tem quatro defesas para um encontro em que não pode contar com Jardel, castigado.

Em relação à partida com o Ajax, entraram nas escolhas o guarda-redes Bruno Varela e o médio Samaris.

O Benfica, quinto classificado, com 17 pontos, visita este domingo o Tondela, 14.º, com nove.