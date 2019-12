“Ronaldo há só um, o brasileiro”, atira Zlatan Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic está de regresso à Serie A, muito provavelmente para voltar a envergar a camisola do AC Milan, informação que ainda assim carece de confirmação oficial.

Antes da chegada ao emblema transalpino, bem ao seu estilo, o sueco já lançou ‘farpas’ a Cristiano Ronaldo na sua mais recente entrevista à GQ Itália.

“Se vou encontrar o verdadeiro Ronaldo em Itália? Nada disso. Ronaldo há só um, o brasileiro”, atirou o escandinavo, de 38 anos.

Recorde-se que o avançado já conta com passagens por Juventus, Inter de Milão e AC Milan. Regressa ao campeonato italiano, a custo zero, após o término do vinculo que o ligava aos LA Galaxy.