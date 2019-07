Quatro recordes batidos e 81 tempos para campeonatos nacionais

173 nadadores participaram entre a última sexta-feira e domingo no Campeonato de Natação da Madeira, que decorreu no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal e que permitiu quebrar quatro recordes. Das 704 provas cumpridas foram obtidos 81 registo de tempos de acesso para os Campeonatos Nacionais de Infantis e para os Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos, Open de Portugal.

As provas dividiram-se nas categorias Infantis, Juvenis e Absolutos (juvenis, juniores e seniores). Em primeiro lugar nos Infantis B ficou João Afonso Paulos; no Infantis A Luís Galvão Gouveia; nos Juvenis B Diogo H. Fernandes; nos Juvenis A Tiago O. Baptista. O vencedor absoluto foi Tomás A. Silva. Nas provas femininas, a vencedora nos Infantis B foi Laura Sofia Rodrigues; nos Infantis A Inês Portugal Deus; Na Juvenis B Maria Clara Araújo; na Juvenis A Joana Francisca Sousa; e vencedora absoluta Jéssica Santos Luís.

O nadador mais medalhado do Campeonato foi Tomás António Silva, do Clube Naval do Funchal (CNF), com sete títulos; e Joana F. Sousa, do Clube Desportivo São Roque, com dez títulos. Nos clubes, entre medalhas de ouro, prata e bronze, em primeiro lugar ficou o CNF, com 207 medalhas (89 + 64 + 54); seguido do Clube Desportivo Nacional (CDN) com 98 (34 + 29 + 35). Em terceiro o Juventude Atlântico Clube (JACL) com 69 (19 + 32 + 18).

Laura Sofia Rodrigues (JACL) nos 100B com 1.21.92 e nos 200B com 2.59.60 superou os recordes anteriores de Laura C. Abreu (CDN); Rui Afonso Fernandes (CDN) superou-se nos 50C com 29.09, bateu o seu recorde regional de 29.40; e ainda na superação, Maria Clara Araújo (CNF), nos 1500L com 19.33.38,fez melhor do que o anterior tempo de Rita P. Gonçalves (CDN).

No próximo fim-de-semana a Associação de Natação da Madeira organiza o Torneio Regional de Infantis – Verão, onde vários atletas vão procurar alcançar os tempos de acesso campeonatos nacionais. Quanto aos 81 já apurados, vão participar nos Campeonatos Nacionais de Infantis, de 26 a 28 de Julho em Loulé; e nos Campeonatos Nacionais de Juvenis e Absolutos, Open de Portugal, de 1 a 4 de Agosto de 2019. REsta última prova será na Madeira, no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal.

A lista completa de resultados do Campeonato do último fim-de-semana pode ser consultada no sítio da Associação de Natação da Madeira.