‘Premier League’ proíbe apertos de mão

A ‘Premier League’ proibiu hoje os apertos de mão entre jogadores e árbitros nos jogos da Liga inglesa de futebol “até novas notícias”, de forma a prevenir a propagação de Covid-19.

Em comunicado, a entidade explicou que, nos jogos desta semana, ao entrar em campo, as duas equipas continuarão alinhadas, acompanhadas com a música da ‘Premier League’, mas, depois, “os jogadores da casa vão passar pelos adversários sem dar apertos de mão”.

Na nota, esta decisão foi justificada com base em orientação médica, pela transmissão do coronavírus ser possível através “de gotículas do nariz e da boca” e poder “ser passado para as mãos, transmitindo-se pelos apertos de mão”.

Federação de ténis de mesa suspende cumprimentos em todas as competições

A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa anunciou hoje que decidiu abolir “de forma temporária” os cumprimentos iniciais e finais em todas as competições desportivas, no seguimento das recomendações da Direcção-Geral da Saúde sobre o surto de Covid-19.

“A Federação Portuguesa de Ténis de Mesa decidiu, de forma temporária e como medida preventiva, abolir os cumprimentos iniciais e finais em todas as competições desportivas, atendendo às últimas recomendações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre o surto do coronavírus (Covid-19)”, pode ler-se em comunicado publicado no site da entidade.

Os cumprimentos iniciais e finais fazem parte do protocolo de jogo da modalidade.

