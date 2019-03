Portugal e a Ucrânia estão empatados a zero, ao intervalo do encontro da jornada inaugural do Grupo B de apuramento para o campeonato da Europa de futebol de 2020, no Estádio da Luz, em Lisboa.

Os comandados de Fernando Santos disputam a fase de qualificação como campeões europeus em título, depois da vitória na edição de 2016, em França, onde a seleção lusa venceu a formação da casa na final, por 1-0, com um golo de Éder no prolongamento.

O Grupo B de apuramento para o Euro2020, inclui ainda Luxemburgo e Lituânia, que se defrontam hoje no Luxemburgo, e a Sérvia, de folga na primeira ronda.