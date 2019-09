Portugal conquista três medalhas na Taça do Mundo de ginástica acrobática

Portugal conquistou no domingo três medalhas, uma de ouro e duas de prata, no último dia da Taça do Mundo de ginástica acrobática, prova que antecede o Europeu, a realizar entre 30 de Outubro e 3 de Novembro.

A medalha de ouro foi conquistada pela equipa masculina, composta por Frederico Silva, Henrique Piqueiro, Henrique Silva e Miguel Silva (AcroCM), após ter conseguido 29.910 pontos no seu exercício de combinado.

O par feminino constituído por Rita Ferreira e Rita Teixeira (AcroCM) foi o primeiro a entrar em competição e realizou o seu exercício de combinado, onde alcançou 28.480 pontos, justamente a mesma pontuação do par russo, acabando as portuguesas por levar a medalha de prata através do critério de desempate assente na nota de execução.

A outra medalha de prata foi conquistada pelo grupo feminino composto pelas ginastas Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia, que obteve 29.320 pontos, na sequência de um exercício de combinado no qual ficaram apenas atrás do grupo israelita por menos de quatro décimas.