Nova liderança assume comando do CF Carvalheiro para 2020-2022

Decorreu, na noite passada, no multiusos desportivo, a cerimónia da tomada de posse dos órgãos sociais do CF Carvalheiro para o biénio 2020-2022, que marca o início de um novo ciclo no clube, que passa a ser liderado por Américo Aguiar.

O novo líder foi fortemente elogiado pelo presidente cessante, Pedro Araújo, que vê no seu sucessor “um fruto da renovação do Carvalheiro nos últimos oito anos”.

A sessão, que contou com a presença de entidades oficiais, para além de sócios, atletas e colaboradores do clube, foi aberta pelo presidente cessante da Assembleia Geral, André Ramos Correia, que começou por dar posse ao novo presidente da Assembleia Geral, Pedro Araújo, a quem teceu rasgados elogios pelo trabalho desenvolvido nos últimos oito anos à frente dos destinos do clube.

Conforme determina o protocolo, foi já Pedro Araújo a dar posse aos membros eleitos no passado dia 11 de Dezembro, com destaque para o novo presidente da Direcção, Américo Aguiar, a quem coube o primeiro discurso da noite. Na sua primeira intervenção como presidente do clube, Américo Aguiar manifestou a intenção de dar continuidade ao trabalho que permite ao Carvalheiro “estar a viver uma das fases de maior vitalidade do seu longo historial”.

À cerimónia de tomada de posse, seguiu-se um jantar-convívio, no qual participaram cerca de uma centena de pessoas e que foi abrilhantado com a animação musical de Buzico.