Nómada alemão que vive com “dois a três euros por dia” já está a treinar para a Maxi Race Madeira

Felix Weber já passou pela Madeira, em 2017, e partiu com o troféu de vencedor da prova de 80 quilómetros da 3.ª edição do Ecotrail Funchal.

O nómada, que vive com uma tenda às costas e a “correr desde o nascer até ao pôr-do-sol”, está de volta a uma ilha onde já foi feliz, desta feita a fim de participar na primeira edição da Maxi Race Madeira.

E é precisamente a “treinar vertical” para a prova de 103 quilómetros que o germânico fez questão de assinalar no seu Facebook, num momento hilariante.

“Tento sempre viver com dois a três euros por dia”

Depois de vencer a grande prova do Ecotrail Funchal 2017, com ‘uma tenda às costas’, Felix Weber estabeleceu uma conversa com o DIÁRIO, a 2 de Novembro do ano transacto, a partir dos... Pirenéus. O nómada alemão que detesta dinheiro endereçou vários elogios ao arquipélago e ao povo madeirense, elucidando um pouco a sua rotina.

“Todos os dias são dias diferentes. A sensação de acordar e decidir para onde ir é única, pois não tenho ninguém a me dizer o que fazer. Sinto que sou completamente livre e isso faz-me feliz”, disse na altura.

Ora, aquando da sua passagem pela Região, Felix Weber pernoitou sempre nas serras, com a sua tenda, alimentando-se daquilo que encontrava pelos trilhos onde corria. “Na Madeira alimentei-me de amoras e figos, o que não é bem compatível com a minha dieta. Tento sempre viver com dois a três euros por dia e como muito porque tenho de percorrer vários quilómetros por dia”, explicou.

O destino quis agora que o alemão regressasse à Madeira, desta feita para participar na Maxi Race, prova que se realiza entre os dias 8 e 9 de Dezembro.