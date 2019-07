No fim do mês há ‘Desporto na Praça’

A Divisão de Juventude, Desporto e Envelhecimento Activo da Câmara Municipal do Funchal leva a cabo entre os dias 22 e 26 de Julho, na Praça do Município, a 2.ª edição do ‘Desporto na Praça’.

Esta iniciativa trata-se de um conjunto de eventos lúdico-desportivos, que pretende divulgar a adopção de estilos de vida saudáveis que levem a uma melhor qualidade de vida.

As actividades realizar-se-ão ao longo dos cinco dias da semana, entre as 10h e as 12h30 e entre as 14h e as 17h (com excepção de dia 24 de Julho, em que a actividade se inicia pelas 09h30, com uma aula de ginástica intergeracional) e destinam-se a alunos ainda em aulas, crianças inscritas em programas de ATL/Campos de Férias e população em geral, estimulando o convívio entre pessoas de várias idades, género e proveniência.

Ao longo da semana estão previstas várias actividades desportivas, cuja organização está a cargo de diversas associações desportivas regionais. Assim sendo:

- Dia 22 de Julho, segunda-feira, a animação fica a cargo das Associações de Badminton da Madeira e de Associação de Ténis de Mesa da Madeira;

- Dia 23 de Julho, terça-feira, a responsabilidade recai sobre a Associação de Ciclismo da Madeira;

- Dia 24 de Julho, quarta-feira, é dia da Mega Aula Intergeracional (09h30 às 10h30), com o apoio dos Ginásios Municipais do Funchal;

- Dia 25 de Julho, quinta-feira, é a vez da Associação de Judo da RAM e da Associação de Desportos de Combate da Madeira proporcionarem aulas de demonstração;

- Dia 26 de Julho, sexta-feira, o Clube Desportivo Escola Francisco Franco dinamizará a Praça com Basquetebol, Insufláveis, Jogos Tradicionais e Kart a pedais.

Todas as actividades são de acesso livre e gratuito.