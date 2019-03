Mónaco de Leonardo Jardim ‘anula’ dois golos e empata em Angers

O Mónaco, comandado por Leonardo Jardim, recuperou hoje de uma desvantagem de dois golos para empatar 2-2 na visita ao Angers, na 27.ª jornada da Liga francesa de futebol.

Depois de triunfos caseiros consecutivos, por 1-0 frente ao Nantes e 2-0 com o Lyon, que permitiram à equipa deixar a zona de despromoção, o Mónaco, com os portugueses Gelson, Rony Lopes e Adrien Silva no ‘onze’, conquistou novo resultado positivo, agora em casa de rival mais bem classificado.

Flavien Tait inaugurou o marcador, aos 22 minutos e, em cima do intervalo, aos 45, já na área, atirou certeiro para o 2-0 com que se atingiu o intervalo. Foi também descaído para a esquerda que o colombiano Falcao reduziu para 2-1, aos 49, antes de a empatar, aos 80, na conversão de uma grande penalidade.

O Mónaco é 16.º com 26 pontos, enquanto o Angers é 12.º com 34.

Horas antes, o Paris Saint-Germain sofreu para se superiorizar, por 2-1, em casa do aflito Caen, com um ‘bis’ de Kylian Mbappé, que permitiu aos parisienses ampliar provisoriamente a vantagem da liderança para 20 pontos, face ao Lille.

O antepenúltimo classificado ainda se adiantou no marcador, já no segundo tempo, porém os forasteiros, que na etapa inicial atiraram três bolas aos ferros, deram a volta evitando o quarto tropeção da prova, depois de derrota com o Lyon e empates com Estrasburgo e Bordéus.

O conjunto de Thomas Tuchel soma agora 71 pontos, mais 20 do que o Lille, que recebe o Dijon no domingo.