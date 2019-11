Meta dos cinco mil inscritos para a Volta à Cidade do Funchal

A Associação de Atletismo da Madeira (AARAM) espera atingir um número recorde de participantes na edição deste ano da Volta à Cidade do Funchal em atletismo, que se realiza no dia 28 de Dezembro.

Como referiu o presidente da associação, Policarpo Gouveia, na apresentação da prova, realizada esta tarde no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), depois dos 4.200 inscritos do ano anterior, o objectivo passa por atingir as 5 mil inscrições.

Neste particular, o presidente da AARAM anunciou já alguns dos convidados que vão abrilhantar a São Silvestre mais antiga da Europa, nomeadamente, nos masculinos, o vencedor da edição do ano passado, o espanhol António Abadía, o seu compatriota Carlos Mayo, que venceu no Funchal em 2015, para além de Rui Teixeira (Sporting), segundo classificado na edição do ano transacto, e do jovem madeirense Nuno Pereira, que representa o Sporting, campeão europeu de juniores dos 1.500 metros em 2019.

Nos femininos, estarão presentes a espanhola Maria José Pérez, segunda classificada em 2018, e a atleta da Eritreia Semira Firezghi, que irão medir forças com as melhores atletas madeirenses, com particular destaque para a vencedora da edição do ano passado, Cátia Santos (Estreito).

Esta apresentação contou com a presença do presidente da ALM, José Manuel Rodrigues, entre outras entidades.