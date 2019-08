Marcos Freitas garante passaporte para o mapa final do Open da República Checa

Cumpriu-se hoje, na cidade de Olomouc (República Checa), o segundo dia de competição do Open Internacional da República Checa.

O atleta madeirense Marcos Freitas, atual 24º da hierarquia mundial, volta a marcar presença em mais um evento do Circuito Profissional da Federação Internacional de Ténis de Mesa, relevando-se o facto do olímpico madeirense defender o segundo lugar alcançado em 2018.

Depois de uma boa prestação no Open da Bulgária, na passada semana, o madeirense teve um início prometedor, alcançando três triunfos, que lhe valem a entrada no Mapa Final de Singulares Masculinos.

Na primeira eliminatória, realizada ontem, ultrapassou o atleta Wei Shihao (Croácia, 185 RM), com uma vitória por 4-1, seguindo-se hoje, com o afastamento do checo Lubomir Jancarik (68 RM), por 4-0 e na derradeira ronda de qualificação, e perante o sueco Truls Moregard (87 RM), Marcos foi mais forte, vencendo por 4-1, garantindo um lugar entre os trinta e dois melhores, aguardando por saber qual o adversário de amanhã.

Já a atleta Fu Yu (actual 36ª do ranking mundial), que voltou à competição depois da vitória nos Jogos Europeus e qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio, não foi feliz neste regresso. Na segunda ronda de qualificação, disputada ontem, foi derrotada pela atleta chinesa Qian Tianyi (166 RM), por 1-4, sendo afastada da competição feminina de singulares

Neste evento, Marcos Freitas constitui dupla com Fu Yu, na competição de Pares Mistos, estando na luta pela qualificação para o Mapa Final. Após o triunfo sobre a dupla inglesa/galesa - Tom Jarvis/Charlotte Carey, por 3-1, a dupla portuguesa mede forças com o japoneses Jun Mizutani/Mima Ito, à porta de entrada para o Mapa Final, num encontro agendado para as 19.00 horas (horário da RAM).