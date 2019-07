Marcos Freitas apurado para a 3.ª ronda preliminar do Open da Austrália

O mesa-tenista Marcos Freitas derrotou na 2.ª ronda o indiano Amalraj Anthony (n.º 122 do ranking mundial) por 4-1 e está na 3.ª ronda preliminar do Seamaster 2019 ITTF World Tour Platinum, o Open da Austrália, que decorre desde hoje em Geelong.

Marcos Freitas é um atleta madeirense, n.º 30 do ranking mundial do ténis-de-mesa, e venceu a ronda que teve os parciais de 11-8, 7-11, 11-7, 11-5 e 11-7. A próxima eliminatória é amanhã às 18 horas locais (9 horas na Madeira), onde vai defrontar vai defrontar o egípcio Omar Assar, número 58 do mesmo ranking.