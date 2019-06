Madeirenses conquistam pódio em prova internacional de trial 4x4

O piloto madeirense Adriano Santos, fazendo equipa com o navegador Daniel Jorge, em representação do Ash Euro4x4Parts Team, foram os melhores representantes portugueses no Xtrem Challenge Portugal 2019, uma competição internacional de trial 4x4, disputada entre 5 e 8 de Junho em Caminha, no norte de Portugal.

Numa competição muito dura e exigente, equipa madeirense viria a conquistar o terceiro lugar na categoria proto, cotando-se como a única representação portuguesa a conseguiu um lugar no pódio.

Nesta categoria proto, o triunfo foi conquistada pela equipa inglesa Allen Sharp, com 15.254 pontos, seguido pelos espanhóis Kematakos Xtream, com 16.620, enquanto os madeirenses alcançaram 18.740 pontos.