Madeirense Francisco Freitas foi o melhor português nos 170km do Ultra Trail Mont Blanc

O atleta madeirense Francisco Freitas, que pertence aos quadros da ACD Jardim da Serra/TFALCON Madeira, cumpriu a prova de 170km do Ultra Trail Mont Blanc (UTMB) em 24 horas, 29 minutos e 19 segundos, finalizando esta dura etapa no 20.º lugar da geral. O trail runner foi mesmo o melhor português na segunda prova mais extensa do UTMB e ainda conseguiu alcançar um lugar no pódio (3.º lugar) no escalão de Veteranos 1 Homens (V1H).

Francisco Freitas saiu ontem (sexta-feira) da ‘grelha’ de partida, às 18 horas, e chegou este sábado à meta pelas 18h29, ou seja, esteve mais de um dia a correr. Ainda de acordo com os dados disponibilizados pela organização, o madeirense apresentou uma média de velocidade cifrada nos 9,83km/h.

Melhorou substancialmente o tempo averbado no ano passado

O atleta da ACD Jardim da Serra melhorou o tempo averbado em 2018. Isto quer dizer que, no ano passado, Francisco Freitas completou a dura prova de 170 quilómetros com um tempo de 24 horas 40 minutos e 38 segundos, o que permitiu ser o 21.º da classificação geral e o sétimo melhor no escalão V1H. O madeirense melhorou em cerca de 11 minutos o tempo da edição anterior do UTMB.