Madeirense conquista diploma com o quarto lugar no Mundial de Masters

A bandeira da Madeira continua a subir nas tabelas classificativas no Campeonato do Mundo de Masters de natação que está a decorrer na Coreia do Sul.

Na jornada desta manhã o destaque vai para Susana Sousa Gomes que conquistou um brilhantye quarto lugar na prova de 100 metros livres. O tempo de 1.03,24 valeu à nadadora do Clube Naval do Funchal, um diploma de mérito - entregue às cinco melhores nadadores - num prova destinada ao escalão 40-44 onde a vencedora foi Katarina Hanusova da República Checa.

No sector masculino, o também navalista e irmão de Susana, João Pedro Sousa foi nono no escalão 45-49 com o tempo 59.89 enquanto o seu colega de clube Pedro Ideia, no escalão 30-34 ficou no 44.º lugar com o tempo 1:04:81, batendo o seu recorde pessoal.

É neste ambiente multicultural onde a natação é o denominador comum que os navalistas estarão em competição até ao próximo domingo dia 18 de agosto.