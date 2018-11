Madeira SAD e Sports Madeira jogam fora para a Taça de Portugal

O campeão em título de andebol feminino, o Madeira SAD vai jogar no pavilhão do SIR 1º Maio/CJ Barros, nos oitavos de final da Taça de Portugal, ditou o sorteio hoje realizado em Lisboa, a 19 de Janeiro do próximo ano, caso não haja alteração ditada pelos clubes.

Já a outra equipa madeirense em competição, o Sports Madeira também jogará fora de portas, no reduto do Didáxis-A2D.

Por sua vez, o Colégio de Gaia, actual vice-campeão nacional de andebol feminino, vai receber o Alavarium, terceiro da última época.

Por decidir dos 16 avos de final está ainda o ABC-Leça, jogo adiado para 22 de dezembro, sendo que o vencedor já sabe que, nos ‘oitavos’, defronta a Juve Lis.

Resultado completo do sorteio hoje realizado na federação portuguesa da modalidade:

SIR 1º Maio/ADA CJ Barros - Madeira SAD

Colégio de Gaia - Alavarium

Batalha - Vermoim

Porto Salvo - Assomada

(vencedor ABC - Leça) - Juve Lis

Didáxis-A2D - CS Madeira

Passos Manuel - Santa Joana-Maia

Alpendorada - Alcanena