Juventus com CR7 a titular vence Atl. Madrid e garante primeiro lugar no grupo na ‘Champions

A Juventus recebeu ontem e venceu o Atlético Madrid por 1-0, garantindo assim o primeiro posto no grupo D da Liga dos Campeões, em jogo a contar para a quinta e penúltima jornada da fase de grupos.

Com o madeirenses Cristiano Ronaldo a titular e a jogar o jogo todo, seria o argentino Paulo Dybala a ser a figura do encontro ao apontar, de livre directo, o único tento da partida, em cima do intervalo, que acabou por valer três importantíssimos pontos para os italianos. Do lado dos espanhoís o português João félix esteve no banco tendo entrado já na segunda parte, aos 53 minutos.

Na última jornada, o Atlético Madrid precisa de vencer, assim, o Lokomotiv Moscovo em casa para seguir em frente já que tem apenas um ponto de vantagem sobre o terceiro classsificado o Bayer Leverkusen que venceu ontem em Moscovo.