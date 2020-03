Jaime Gouveia apela à boa vontade dos unionistas

O presidente da SAD do União deixou uma mensagem aos sócios e adeptos do clube nestes tempos de dificuldade e incerteza. “É nas dificuldades que se revelam as pessoas. Felizmente, perante tanta adversidade, temos tido a sorte de possuirmos nesta Agremiação, pessoas de uma solidariedade enorme, sejam eles membros do nosso Conselho Consultivo ou Dirigentes, além dos muitos Sócios e Amigos do União que nos engrandecem com o seu inestimável apoio e solidariedade”, lê-se numa nota.

“Perante o cenário financeiramente devastador que encontrámos esta sociedade anónima desportiva, com claros reflexos nos nossos atletas, treinadores e demais Colaboradores, muitos deles com alguns meses de salários em atraso, fomos conseguindo (com a ajuda e compreensão sem precedentes de todo o grupo de trabalho), em condições muito adversas, transportar este “barco” e estabilizá-lo desportivamente, até o surgimento deste terrível vírus Covid 19”, acrescenta o presidente unionista.

“Ao longo destes quatro meses, no limite das nossas possibilidades e com a ajuda de Amigos do UNIÃO, que muito agradecemos, uma vez que, até ao momento, não recepcionámos qualquer valor efectivo em termos de subvenção pública, fomos prestando o apoio possível aos nossos atletas e colaboradores. Não foi de ânimo leve que, em tempo oportuno, tomámos a decisão de fazer regressar a casa a esmagadora maioria dos nossos Atletas oriundos de fora da Região. Fizemo-lo, não apenas por uma questão de segurança e de saúde, mas também dada a falta de meios com que nos debatemos para os ter junto de nós”.

“Serenamente, aguardamos a realização da Assembleia Geral da SAD, fazendo votos para que os senhores accionistas assumam as responsabilidades que a lei comercial e o actual contexto da sua empresa lhes impõem. Certamente, depois de ultrapassarmos este flagelo humanitário, seremos ainda mais fortes e, em conjunto, edificaremos um União mais pujante e mais sólido, preparado para os desafios do futuro”, sublinha Jaime Gouveia.