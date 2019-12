Irmãs madeirenses cumprem sonho na Selecção Feminina

A Selecção A feminina recebeu duas irmãs madeirenses no estágio de observação que está a decorrer em Guimarães. O site oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) realça o “sonho tornado realidade” de Tânia e Júlia Mateus, de 21 e 20 anos, respetivamente. As futebolistas representam clubes diferentes na Liga BPI: uma joga no Marítimo, outra no Clube Albergaria. Nascidas na Madeira, numa família apaixonada com vários desportistas, estão a realizar o sonho de vestir a principal camisola de Portugal.

“Já tínhamos falado sobre isso. O nosso sonho era jogar um dia juntas na Selecção A. Fomos finalmente convocadas e estamos aqui a treinar. É meio caminho andado e uma felicidade gigante, porque temos uma ligação muito forte”, disse Tânia Mateus em conversa com o fpf.p.

“Pela primeira vez, o nosso sonho tornou-se realidade. Mesmo que uma volte e outra não, ambas ficaremos contentes”, acrescentou Júlia Mateus, que foi chamada pela primeira vez à selecção sub-17, em 2015, com apenas 15 anos.

“Importante é estarmos aqui com o mesmo espírito de luta e focadas em aproveitar a oportunidade. Sabemos que temos mais degraus a subir e vamos dar o máximo para voltar a este espaço. Queremos que esta chamada seja recorrente”, prosseguiu Júlia, que concilia um curso superior no Politécnico de Viseu com o futebol no Clube Albergaria.

Rivalidade entre as duas irmãs só na Liga BPI. “Mas é uma coisa saudável”, apressa-se a dizer Tânia Mateus, revelando que vai cobrar uma dívida à mana mais nova: “Jogámos uma contra a outra no passado fim-de-semana e tínhamos apostado um jantar, caso uma perdesse. Como ganhei e até marquei na vitória do Marítimo (3-0), vou ter que cobrar”, explicou Tânia, que chegou a experimentar o serviço militar no Funchal, antes de abraçar em exclusivo o futebol.

22 jogadoras em observação

A Seleção Nacional A feminina realizou, esta segunda-feira, o primeiro treino em Guimarães e vai disputar um jogo de preparação esta terça-feira (19 horas), diante da equipa principal do Valadares Gaia. Será uma oportunidade para Francisco Neto observar em acção as 22 jogadoras convocadas. Entre ela, além de júlia e Tânia Mateus, estão mais duas madeirenses: Telma Encarnação (CS Marítimo) e Nicole Nunes (Estoril Praia).