Hóquei do Carvalheiro angaria fundos em prol da justiça

O departamento de hóquei em patins do CF Carvalheiro iniciou nesta quarta-feira uma campanha de angariação de fundos com o propósito de juntar verbas que lhe permitam impugnar judicialmente as decisões que afastam de forma inusitada e injustificada a sua equipa principal das competições nacionais. Como se sabe, no dia 2 de Agosto, o clube foi surpreendido com a decisão da Associação de Patinagem da Madeira em excluir a sua equipa de hóquei em patins do Campeonato Nacional da 3.ª Divisão, numa decisão sustentada nas recentes alterações regulamentares imposta pela Federação de Patinagem de Portugal.

“A notícia caiu que nem uma bomba nas hostes do CF Carvalheiro, frustrando as expectativas dos seus jogadores, equipa-técnica, dirigentes, sócios e simpatizantes, para além de ter merecido a forte contestação da comunidade. Sem que a Associação tenha agendado ainda a reunião solicitada esta terça-feira, já depois de ter reunido com a Federação, o clube reforça a ideia de que só conseguirá recuperar o legítimo direito à participação nacional através da justiça”, pode ler-se no comunicado enviado à nossa redacção.

“Porém, todos os custos associados ao processo, na ordem dos 8.600 euros, constituem um forte entrave para que o CF Carvalheiro possa lutar pela restituição deste seu direito, não obstante considerar que todo este processo está ferido de ilegalidade e de má-fé. A colectividade tudo fará para não ficar privada do direito à justiça, dando assim um exemplo de persistência e de luta pela verdade, que espera seja um testemunho para todos os que se sentem injustiçados e perseguidos de forma ilegal. Assim, e sob o slogan “FAÇA JUSTIÇA CONNOSCO”, o clube avança com uma campanha de angariação de fundos, apelando à ajuda de todos os que queiram contribuir para esta causa.

Todos os que queiram ajudar poderão fazê-lo através da conta bancária do clube no Millennium BCP, cujos dados abaixo se indicam, devendo ainda aceder a um formulário disponível no site do clube para indicar as informações necessárias à emissão do correspondente recibo de donativo.”

Titular da conta: CLUBE FUTEBOL CARVALHEIRO

Banco: MILLENNIUM BCP

Número: 0000045377783983

NIB: 0033.0000.45377783983.05

IBAN: PT50.0033.0000.45377783983.05

SWIFT/BIC: BCOMPTPL