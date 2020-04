Funchal promove campeonatos virtuais de futebol e ralis em Maio

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) vai organizar, no mês de Maio, um campeonato virtual rali e um torneio virtual de futebol.

O Campeonato Virtual Rali – Cidade do Funchal realiza-se de 1 a 29 de Maio, em parceria com o MaisRalis e o piloto da equipa PlayTotal Racing Miguel Nunes (Skoda Fabia R5 Evo).

Já o Torneio FIFA20 – Cidade do Funchal decorre de 1 a 6 de Maio, com a colaboração da Weaver Gaming,

As competições serão apadrinhadas por Miguel Nunes, vice-campeão regional de ralis, e Laura Luís, jogadora madeirense do Sporting de Braga, respectivamente.

As inscrições decorrem até 29 de Abril através do site da Câmara Municipal do Funchal e haverá prémios para os melhores classificados.

“O conceito de eSports é uma forma organizada de competição, individual ou colectiva, de jogos virtuais que pode abranger diversos géneros, desde a vertente de estratégia à fantasia, passando pelos desportos motorizados até ao futebol. Estas competições surgem como uma resposta da CMF para minimizar o confinamento domiciliário que a população está a atravessar devido à pandemia de covid-19”, realça a autarquia em comunicado.

“Em ambas as competições o propósito de fomentar uma cultura da ética e fairplay entre todos os participantes, sob o lema ‘Fiquem Seguros, Joguem em Casa’”, acrescenta a mesma nota.