Flamengo vence a Taça Libertadores após reviravolta em dois minutos

O Flamengo, emblema orientado pelo português Jorge Jesus, venceu esta noite o River Plate, por 2-1, e conquistou a Taça Libertadores.

Os argentinos até se adiantaram primeiro no marcador, por intermédio de Borré (14’), e foi preciso esperar até aos 89 minutos para que o Flamengo empatasse, por intermédio do inevitável Gabriel Barbosa, que dois minutos depois operou a reviravolta no marcador e ‘entregou’ a taça ao emblema rubro-negro 38 anos após a primeira e única conquista do conjunto brasileiro nesta competição que se equipara a uma ‘Liga dos Campeões’ da América do Sul.

É o primeiro título de Jorge Jesus à frente do Flamengo, sendo que já este domingo o técnico português poderá sagrar-se campeão do Brasileirão, sentado no sofá, caso o Palmeiras perca frente ao Grémio.