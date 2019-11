Flamengo de Jesus está a dois pontos do sexto título de campeão brasileiro

O Flamengo, orientado pelo português Jorge Jesus, colocou-se hoje a escassos dois pontos do seu sexto título de campeão brasileiro de futebol, com quatro jogos por disputar, ao vencer por 1-0 no reduto do Grêmio.

Em encontro da 33.ª ronda, o técnico luso apenas utilizou de início três potenciais titulares (Diego Alves, De Arrascaeta e Gabriel Barbosa) na final de sábado da Taça Libertadores, face ao River Plate, mas, ainda assim, somou mais um triunfo.

O ex-benfiquista Gabriel Barbosa foi o ‘herói’ do ‘Fla’, ao marcar o golo do triunfo, aos 37 minutos, de penálti, num embate em que também de destacou pela negativa, ao ver dois amarelos, aos 74, para ainda sair a ‘gozar’ com os adeptos do Grêmio.

A formação do Rio de Janeiro beneficiou ainda do empate cedido pelo Palmeiras no reduto do Bahia (1-1), onde os locais se adiantaram, aos 45+2 minutos, por Arthur, e os forasteiros empataram aos 71, pelo colombiano Miguel Borja.

Na classificação, o Flamengo, que já disputou 34 jogos, passou a contar 81 pontos, mais 13 do que o Palmeiras, que recebe no domingo o Grêmio e pode ‘entregar’ o título ao conjunto de Jorge Jesus, bastando para isso que não triunfe.

O conjunto de Jorge Jesus somou hoje o 25.º jogo consecutivo sem perder em todas as provas (20 vitórias e cinco empates), incluindo 21 (18 triunfos e três igualdades) no ‘Brasileirão’, depois do 0-3 no reduto do Bahia, em 04 de agosto.

Caso consiga o título brasileiro e a Taça Libertadores, o Flamengo consegue um feito único na sua história, já que só foi campeão brasileiro em 1980, 1982, 1983, 1992 e 2009 e vencedor da principal prova sul-americana em 1981, há 38 anos.