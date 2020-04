Federação Internacional de Ténis cria Conselho de Jogadores

A Federação Internacional de Ténis (ITF) criou um Conselho de Jogadores, à semelhança do que acontece com o ATP, que tem como presidente o sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, anunciou hoje o organismo regulador da modalidade.

O australiano Mark Woodforde, vencedor de 17 títulos do Grand Slam na variante de pares e uma medalha de ouro olímpica, e a francesa Mary Pierce, vencedora de quatro ‘major’, presidirão os painéis masculino e feminino do Conselho de Jogadores da ITF, da qual já integram a direção.

“Este conselho proporcionará aos jogadores um fórum no qual poderão expressar as suas opiniões sobre a forma como o circuito deve decorrer. Também será uma oportunidade para a ITF concertar posições com a comunidade de jogadores”, informou o organismo, em comunicado.