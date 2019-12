A atleta madeirense do CS Madeira, Fabiana Pires, integra a partir de hoje os trabalhos de preparação da selecção nacional sub-17 feminina de voleibol para o Torneio Internacional WEVZA, que se realizará de 7 a 11 de Janeiro, em Viana do Castelo.

Este torneio dará ao primeiro classificado a qualificação directa para a fase final do Campeonato da Europa da categoria.

A selecção de sub-17 está a efectuar este estágio de natal no Pavilhão Rodrigues de Freitas, no Porto.